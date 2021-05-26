Байден увиделся с семьей Джорджа Флойда

Президент США Джо Байден встретился с семьей афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией в прошлом году, сообщает Лента.Ру.

Об этом сообщает телеканал CNN.﻿ Родственники погибшего заявили, что встреча с главой государства прошла хорошо. Брат Джорджа Филоним назвал Байдена «подлинным человеком, который говорит от всей души».

Племянник Флойда, Брэндон Уильямс, отметил, что Байден выразил поддержку принятию Закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности, но при этом хочет убедиться, что это правильный закон. В свою очередь Байден выразил надежду, что законопроект поступит ему на подпись.