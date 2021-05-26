Ряд стран отказались признавать законными выборы в Сирии

США, Великобритания, Франция, Германия и Италия отказались считать выборы в Сирии свободными и справедливыми и призвали международное сообществе не признавать их. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран, которое цитирует РИА Новости, сообщает Лента.Ру.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии, которые пройдут 26 мая, не являются ни свободными, ни справедливыми» , — подчеркнули министры иностранных дел.

В заявлении говорится, что США, Великобритания, Франция, Германия и Италия поддерживают сирийцев, организации гражданского общества и сирийскую оппозицию, которые также заявляют о незаконности выборов.

Главы МИД также отметили, что необходимо сделать избирательный процесс «заслуживающим доверия», для этого следует допустить к участию в нем всех граждан страны, в том числе внутренне перемещенных лиц, беженцев и членов диаспоры, и создать для них безопасную обстановку.