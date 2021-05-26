В Вашингтоне заявили, что серьезно воспринимают сообщения о вторжении НЛО

Власти Соединенных Штатов со всей серьезностью относятся к сообщениям о вторжении в свое воздушное пространство неопознанных летающих объектов и внимательно расследуют каждый такой случай, сообщает ТАСС.

Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них" , - сказала она.

Псаки был задан вопрос о том, готовы ли власти США обнародовать в полном объеме посвященный предполагаемым НЛО доклад, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном.

Составление этого отчета, в котором должно быть отражено все, что власти США знают о неопознанных летающих объектах, было предусмотрено принятым в конце декабря прошлого года бюджетом на 2021 финансовый год общим объемом до $2,3 трлн.

Законопроект был подготовлен еще при администрации бывшего президента Дональда Трампа, и в нем вместе с пакетом мер стимулирования экономики содержалось и такое необычное требование. По словам Псаки, нынешний президент США Джо Байден поддерживает подготовку этого доклада.

"Конечно же, президент поддерживает то, чтобы офис директора Национальной разведки составил доклад и выполнил эти обязательства" , - сказала она.

При этом пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что офис директора Национальной разведки сам решит, в каком объеме содержание доклада будет публично раскрыто. Она отметила также, что власти США "не обсуждают публично по ряду причин" то, какую угрозу могут представлять предполагаемые НЛО.