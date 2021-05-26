В США выпускники влетели на машине в крышу дома

В штате Миссури (США) в воскресенье, 23 мая, двое старшеклассников после выпускного вечера потеряли контроль над своим автомобилем, слетели с дороги и протаранили крышу частного дома, сообщает Телеграф.

"...их машина буквально торпедировала потолок семейного дома - и машина приземлилась в нескольких футах от того места, где в главной спальне спали владельцы дома" , - говорится в заметке.

По информации местных СМИ, оба находившихся в машине подростка "смогли выползти из места крушения и выйти через парадную дверь, вроде бы, невредимыми".

Хозяева дома, как и двое их детей, также не пострадали.



