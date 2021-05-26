В России привлекают заключенных для работ на БАМ

Для работы на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) начали оформлять заключенных. К июню на строительство дороги могут отправить порядка 600 осужденных, сообщает Лента.Ру.

Их определят на специальности, не требующие высокой квалификации: например, разнорабочими, бетонщиками или арматурщиками.

Об этом передает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Как рассказал изданию источник, ознакомленный с ходом подготовки совещания 21 мая у вице-премьера Марата Хуснуллина, подрядчик ООО «Промстрой» готовится нанять 100 человек. Другой же подрядчик, ООО «ТС Строй», оформит 430 заключенных.

В беседе с газетой глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что потенциал исправительных работ в российских колониях реализована слабо. Кроме того, в пенитенциарных учреждениях содержится множество осужденных по нетяжелым статьям, таким как хранение наркотиков. Эти люди на несколько лет вычеркиваются из экономики, хотя могут быть заинтересованы в работе.

С другой стороны, подчеркнул эксперт, в стране пока нет законодательной базы для реализации такой инициативы. Она также влечет за собой имиджевые риски и многочисленные расходы.

О привлечении осужденных к строительству дорог заговорили еще в апреле. Причиной такого решения стал отток трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса. Тогда в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пояснили, что такой труд позволит заключенным раньше срока освобождаться из мест лишения свободы. Кроме того, им позволят сохранить место работы и после освобождения.