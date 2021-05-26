Связанное с РФ PR-агентство предлагало блогерам критиковать Pfizer

PR-агентство Fazze со связями с Россией предложило деньги французским и немецким "лидерам мнений", чтобы они распространяли ложное обвинение в том, что COVID-вакцина Pfizer / BioNTech является причиной "сотен смертей, сообщает Украинская правда.

Компания Fazze заявила, что она является "маркетинговой платформой по влиянию ... соединяет блогеров и рекламодателей", и утверждала, что базируется на 5 Percy Street в Лондоне, но не зарегистрирована там, пишет The Guardian. Согласно LinkedIn, руководство Fazze приехало из Москвы и работало в агентстве, которое, как сообщается, основал российский предприниматель. Во вторник Fazze закрыла свой сайт и свой профиль в Instagram.

На прошлой неделе агентство сконтактировало с несколькими французскими YouTube-блогерами, которые занимаются вопросами здравоохранения и науки, и просило их на плохом английском "объяснить... уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти в 3 раза выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca".

Лидерам мысли сказали опубликовать ссылку на YouTube, Instagram или TikTok на отчеты в Le Monde, Reddit и Ethical Hacker якобы об утечке отчета, содержащего данные, которые якобы подтверждают это утверждение. The Guardian отмечает, что статья в Le Monde не содержит информации о показателях смертности. Страницы на двух других сайтах были удалены.

﻿Кроме того, блоггеров попросили сказать своим подписчикам, что "основные средства массовой информации игнорируют эту тему", и спросить: "Почему некоторые правительства активно покупают вакцину Pfizer, которая опасна для здоровья людей?". Бриф также содержал просьбу "вести себя так, как будто у вас есть страсть и интерес к этой теме", и избегать использования слов "реклама" или "спонсируемый" в сообщениях или видео, потому что "материал должен быть представлен как ваше личное независимое мнение".

Отмечается, что скриншоты писем от компании опубликовал в Twitter Лео Грасси, популярный французский научный YouTube-блоггер с почти 1,2 млн подписчиков. Грасси сказал, что в кампании был "колоссальный бюджет", но агентство отказалось назвать своего клиента. Немецкий блоггер из 1,5 млн подписчиков Мирко Дротчман также опубликовал скриншот электронного письма с просьбой принять участие в "информационной кампании" о "значительном количестве смертей" после прививки Pfizer.

Французский сайт Numerama также опубликовал отрывки из переписки, в частности призыв Fazze "побудить зрителей сделать собственные выводы, позаботиться о себе и своих близких".

Французские СМИ отметили сходство между сообщением Fazze и официальным аккаунтом в Twitter российского Sputnik V, - неоднократно заявлявшего, что "данные реального мира" показывают, что они "более безопасные и эффективные", чем вакцины мРНК (т.е. такие как Pfizer или Moderna - ред.).

Ранее стало известно, что во Франции пытались запустить дискредитационную кампанию против вакцины Pfizer-BioNTech через популярных блоггеров. AstraZeneca категорически отрицала причастность к информкампании против Pfizer. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что не знает, откуда эта инициатива, но "это опасно и абсолютно безответственно".