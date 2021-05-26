Ким Кардашьян устроила фотосессию в откровенном бикини

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян появилась в купальнике яркого цвета, позируя с распущенными волосами и с выразительным макияжем. Также она продемонстрировала и другие откровенные образы, сообщает Обозреватель.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Она показала свою фигуру, выбирая разные ракурсы для фотографий.

Так, на первом фото знаменитость была в купальнике оранжевого цвета. Наряд выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры.

Ким Кардашьян в купальнике. Источник: instagram.com/kimkardashian

На втором снимке модель появилась в купальнике фиолетового цвета, в котором вместо бюстгальтера был короткий топ. В тон к оттенку одежды она подобрала насыщенную помаду.

Ким Кардашьян показала фото в купальнике. Источник: instagram.com/kimkardashian

А на третьей фотографии Кардашьян позировала в купальнике салатового цвета. В кадре она подняла руки над головой и смотрела в объектив выразительным, уверенным взглядом.

Ким Кардашьян позировала в купальнике. Источник: instagram.com/kimkardashian

Фанаты от увиденного были в восторге, поэтому в комментариях оставляют множество комплиментов.