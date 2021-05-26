В ОП вручили награды сотрудникам Госспецсвязи

В Офисе Президента состоялись торжества по случаю Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ) Украины. Сотрудникам вручили государственные награды, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом информирует пресс-служба президента.

"Как одна из составляющих системы управления государством Госспецсвязь обеспечивает ее устойчивость, защищенность государственных электронных информационных ресурсов и инфраструктуры, создает безопасные условия обращения важной информации, успешно реагирует на угрозы в киберпространстве, надежно противостоит вражеским техническим разведкам, поддерживает функционирование национального радиочастотного ресурса" , - сказал заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, передавая слова поздравления от президента.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, "сегодня роль Госспецсвязи в защите государства в информационном пространстве трудно переоценить".

"На вас возложена очень большая задача, учитывая то, что мы фактически находимся в состоянии военных действий на востоке нашей страны и во многих других сферах" , - сказал он.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров со своей стороны рассказал, что "с каждым годом ценность работы ГСССЗИ продолжает расти, ведь в современном мире постоянно увеличивается количество киберугроз".

"То, что вы делаете в наш информационный век, - это очень важно. Поэтому мы будем делать все, чтобы состоялась полноценная реформа службы, чтобы вы получали достойные заработные платы и все, что вам нужно для формирования профессиональных команд" , - отметил Федоров.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения государственных наград Украины. Как сообщалось, в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил 25 мая Днем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.