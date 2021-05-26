У берегов Хоккайдо столкнулись российское и японское судна

Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским судном у побережья Хоккайдо, сообщает Лента.Ру.

В результате столкновения три японских рыбака находятся в состоянии остановки сердца и легких — так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Из-за столкновения японское судно перевернулось.

Спасательный центр Южно-Сахалинска подтвердил данные о столкновении японского рыболовецкого судна с российским, есть пострадавшие.