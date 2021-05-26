Amazon заставят отвечать за повышение цен в суде

Генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин (Karl Racine) объявил о подаче в суд антимонопольного иска против Amazon. По его мнению, политика компании способствует повышению цен для потребителей, сообщает Лента.ру.

Причиной иска стали ценовые соглашения, которые по сути не позволяют партнерам компании продавать товары на других площадках по меньшей стоимости. Расин требует не только прекращения такой практики, но и наложения штрафа на ретейлера.

До марта 2019 года компания прямо запрещала клиентам устанавливать более низкие цены в других местах продажи товаров. Однако растущий антимонопольный контроль заставил Amazon изменить тактику. Вместо прямого запрета новые условия разрешали ретейлеру вводить санкции на тех партнеров, которые торгуют со скидкой на площадках конкурентов.

Еще осенью прошлого года подкомитет Палаты представителей по антимонопольному законодательству представил отчет объемом более 400 страниц о действиях Amazon. Его авторы согласились, что компания использует свое доминирующее положение на рынке и давит на сторонних продавцов.

Иск против Amazon подан спустя несколько месяцев против аналогичных исков в адрес Google и Facebook. Однако если в тех заявлениях участвовали несколько штатов, то в этом случае его автором стал только Вашингтон. Как указал Расин, претензия к Amazon носит иной характер, поэтому ведомства одного штата достаточно.