Австралийские ученые разработали замену вакцине от COVID-19

Австралийские ученые нашли способ заменить вакцину от COVID-19 препаратами. Об этом сообщили в Медицинском научно-исследовательском институте им. Берггофера в Брисбене, сообщает ТАСС.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Cell Discovery. Лекарства для профилактики и лечения различных форм коронавируса уже испытывают в лабораториях Франции на животных.

Первые эксперименты доказали их безопасность и эффективность. Ученые утверждают, что новые препараты не требуют особых условий для хранения.

Созданные лекарства воздействуют не на сам SARS-CoV-2, а на клетки, которые он повреждает. По словам профессора Судха Рао, один препарат "маскирует белок рецептора ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетку", а другой увеличивает способность иммунитета распознавать вирус и, следовательно, может бороться с ним.

"Мы выяснили, что лица, у которых рецепторы ACE2 химически заблокированы, менее восприимчивы к заражению SARS-CoV-2. Первый препарат защищает незаблокированные рецепторы ACE2 от заражения, а второй предотвращает активному распространению инфекции, поскольку содержит рецептор заблокированным даже после заражения" , - утверждает эксперт.

В случае успешных клинических испытаний первый препарат можно будет применять вместе с вакцинацией для профилактики заражения, а второй - для остановки репликации вируса SARS-CoV-2 у больных.