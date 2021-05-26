ГФС ликвидировала склад "паленного" спирта на миллионы гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы в Запорожской области и полицейские Мелитопольского районного управления в рамках уголовного производства разоблачили местоположение незаконного хранения спирта неизвестного происхождения и качества с целью его дальнейшей реализации, сообщает UBR.

Об этом передает пресс-служба ГФС. В ходе санкционированных обысков в складских помещениях в Мелитополе полицейские изъяли около 21 тыс. литров жидкости с характерным запахом спирта на сумму более 6 млн грн.

В частности, правоохранители выявили 91 пластиковую бочку синего цвета объемом по 200 литров каждая и 569 пластиковых емкостей объемом по 5 литров.

На данном этапе продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства.