Пакистан протестирует назальную вакцину от коронавируса

В Пакистане пройдут испытания назальной Covid-вакцины. Ее будет производить китайская биофармацевтическая компания CanSino Biologics. Препарат будет одноразовым, и для его использования не нужны шприцы, сообщает Факты.ICTV.

Проведет тестирование вакцины Университет наук о здоровье. Если испытания одобрит комиссия, они начнутся уже через шесть-восемь недель.

Для анализа эффективности и безопасности назальной вакцины к испытаниям привлекут 5 тыс. добровольцев. Местные эксперты считают, что такой препарат будешь более доступным и выгодным экономически.

Также его смогут вводить детям. Несмотря на то, что эта категория населения редко болеет коронавирусом, она зачастую может быть носителем болезни.