Монету в одну гривну можно продать за десятки тысяч

В Украине за монету в одну гривну, которая изготовлена гладким гуртом (неоформленное надписями, насечками, рисунками ребро), готовы платить десятки тысяч гривен. Зависимо от года выпуска, такая копейка может стоить почти 25 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных аукциона Violity. Обсудить стоимость монеты можно на специализированных форумах. Цена может отличаться также от состояния монеты.

1 гривна 1992 года за 24,5 тыс. грн

Редкая монета с гладким гуртом продана на аукционе 22 мая. За нее соревновались 53 участника. В результате победило лучшее предложение.

Источник: Violity

1 гривна 2001 года за 2,3 тыс. грн

Монета продана 23 мая, всего было 36 ставок. Монета также изготовлена гладким гуртом.

Источник: Violity

1 гривна 2013 года за 2 тыс. грн

Тираж 5 тыс. штук, 1 ставка, каштаны из годового набора.

Источник: Violity

На специальных сайтах помогут не только продать, но и оценить стоимость денег из СССР. Стоит отметить, что чем старше монета, тем дороже ее можно продать. Также существенную сумму можно получить за редкие деньги (например, с изъянами).