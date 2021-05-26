Не поделили картошку: в Запорожье у McDonald's произошла стрельба

В Запорожье клиенты ресторана быстрого питания McDonald's не поделили заказ, и один из посетителей выстрелил в другого из травматического пистолета, сообщает Корреспондент.

Происшествие произошло около 23:00 в понедельник, 24 мая, у окошка выдачи заказов для водителей. Два клиента заказали картофель фри, а когда сотрудник фастфуда сказал, что блюдо готово, то никто из мужчин не захотел уступать порцию.

Гости ресторана начали спорить, чей это заказ, а потом один мужчина выстрелил в бедро своему картофельному "конкуренту" из травматического пистолета.

Очевидцам удалось забрать оружие у стрелка. До приезда полиции мужчина сумел убежать. Тем не менее его личность установлена. Теперь любителю картошки фри грозит до семи лет лишения свободы.