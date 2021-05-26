Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние 26 мая в 4:52. Это явление называют суперлунием, сообщает Лента.Ру.

В пресс-службе планетария уточнили, что во время этого явления полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. При этом моменты прохождения перигея, то есть самой близкой к Земле точки орбиты, и полнолуния отстоят по времени не более, чем на три дня.

«Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко», — подчеркнули в планетарии .

По мнению старшего научного сотрудника Института космических исследований Олега Угольникова, само суперлуние не относится к крупным астрономическим событиям. Размер Луны в такой момент превышает обычный всего на пять-шесть процентов, подчеркнул ученый.

Через 10 часов после суперлуния в 14:19 ожидается полное лунное затмение. Перед максимальной фазой Луна изменит цвет: благодаря преломлению солнечного света земной атмосферой она станет красной, а ее северная граница окажется голубой.

Ранее сообщалось, что на Землю обрушится мощный солнечный выброс. Космические приборы зафиксировали резкий всплеск солнечной активности, которая стала крупнейшей за последние годы. За 22-23 мая на Солнце произошли 17 вспышек, которые сопровождались выбросами вещества в межпланетное пространство. Предполагается, что они вызовут магнитные бури 26 мая.