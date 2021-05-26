Курс валют НБУ на 26 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 26 мая 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 25 мая, достиг уровня 27.46 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 33.66 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.74 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 9 коп до 38.87 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 30.65 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 7.51 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.455300
|EUR
|Евро
|33.664300
|RUB
|Рубль
|0.373900
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.869800
|CHF
|Швейцарский франк
|30.652300
|PLN
|Польский злотый
|7.509900