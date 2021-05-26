Курс валют НБУ на 26 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 26 мая 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 25 мая, достиг уровня 27.46 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 33.66 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 9 коп до 38.87 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 30.65 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 7.51 за 1 польский злотый.