Курс валют НБУ на 26 мая

Курс валют НБУ на 26 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 26 мая 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 25 мая, достиг уровня 27.46 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 33.66 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 9 коп до 38.87 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 30.65 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 7.51 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.455300 +0.027
EUR Евро 33.664300 +0.173
RUB Рубль 0.373900 +0.002
GBP Фунт стерлингов 38.869800 +0.093
CHF Швейцарский франк 30.652300 +0.08
PLN Польский злотый 7.509900 +0.039

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