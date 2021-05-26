Выяснилось, к кому перешли дела умершего принца Филиппа

После смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа его обязанности перешли к герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон, сообщает Корреспондент.

По словам эксперта издания по королевской семье Британии Кэти Николь, герцогиня стала "самым драгоценным активом" монаршей фамилии в трудное для нее время, пишет газета Daily Mail.

"Для человека, который родился вне королевской семьи, она справляется с королевскими обязанностями очень хорошо" , - отметила Николь.

При этом, она назвала Кейт "клеем", поскольку герцогиня, как ранее умерший принц Филипп, "всегда помогает решать семейные проблемы, чтобы сохранить семью как единое целое" .

В связи с этим, убеждена Николь, Кейт и ее супруг принц Уильям могут оказаться более популярной парой на троне, нежели наследник британского престола принц Чарльз и его супруга Камилла.