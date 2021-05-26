Гороскоп на сегодня 26 мая: что ждет все знаки зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 26 мая 2021 года. День будет хороший, но местами грустный. Не впадайте в меланхолию, на улице же лето! Лучше готовьтесь к отпуску или просто чем-то себя порадуйте. Вешать нос строго запрещено, сообщает Сегодня.

Овен

Ваши эмоции сегодня будут бить ключом и меняться со скоростью света. Это в свою очередь может привести к конфликтам. А оно вам надо? Берите себя в руки, и будет вам счастье и спокойствие!

Телец

Вы можете сегодня обзавестись новыми привычками и очень желательно, чтобы они были хорошими. А еще, сегодня – отличное время, чтобы избавиться от негатива в своей жизни. Практикуйте медитацию и дыхательные практики.

Близнецы

Можете сегодня заниматься созиданием, планированием и переосмыслением жизни. Именно это поможет вам стать успешнее и исполнить свою давнюю мечту. А еще звезды говорят, что ваша аура усилится, а иммунитет – повысится.

Рак

Вас ждет довольно странный день, когда дела будут складываться хорошо. Но это не будет приносить вам удовольствие. Возьмите себя в руки и постарайтесь смотреть глубже того, что вы видите. Ищите смысл во всем, что делаете, и вы его непременно найдете.

Лев

Сегодня все ваши душевные переживания будут связаны напрямую с людьми, которые вас окружают. Старайтесь не переусердствовать, ведь у вас впереди много работы над собой и своими эмоциями. Прислушайтесь к внутреннему голосу.

Дева

Сегодня вы можете получить какое-то необычное предложение, от которого вы зависните на целый день. Старайтесь меньше концентрироваться на чем-то негативном, вам сейчас необходимы положительные эмоции.

Весы

Вы будете без сил и начнете заниматься самобичеванием, что может повлечь за собой не только плохое настроение, а и плохие поступки. Остановитесь и перестаньте нагнетать ситуацию – впереди еще много важных дел. Во второй половине дня вас ждет интересное знакомство!

Скорпион

Можете столкнуться сегодня с бытовыми вопросами, которые будут вас донимать и даже влиять на ваше настроение. Не принимайте все это близко к сердцу – лучше отвлеките себя чем-то приятным.

Стрелец

День может сложиться для вас неблагоприятно. Сил на все хватать не будет, поэтому важно выделить для себя то, что является наиболее важным и приоритетным. Вечером постарайтесь отдохнуть.

Козерог

Вас ожидает успех не только в личной жизни, а и в делах рабочих. Постарайтесь провести день вне дома и желательно в уединении и на свежем воздухе. Прогулка в парке с пикником и отличной книгой могут стать идеальным вариантом.

Водолей

Все, что связано с активностью и спортом, станет идеальным вариантом для сегодняшнего дня. Противопоказано лениться, тупить и зависать над чем-то одним. Свои желания и мечты держите при себе, но активно над ними работайте!

Рыбы

Сегодня ваша интуиции и творческие способности возрастут до нереальных высот. Старайтесь больше уделять времени себе и своим желаниям – это поможет быстрее их исполнить.