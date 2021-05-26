За санкции против Беларуси Украину ждут последствия

Украина отнеслась к санкциям против северной соседки с "чувством глубокого удовлетворения" и полностью их поддержала. На внеочередном заседании правительства было принято решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. С этого дня украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, сообщает Телеграф.

Тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отмена авиасообщения над Беларусью ударит по белорусскому бюджету, а вот Украина от этого только выиграет. По словам министра, теперь зарубежные авиакомпании, которые раньше пролетали над Беларусью, будут пролетать над Украиной и платить за транзит нам.

Как тут не вспомнить Тимофея Милованова, который не менее радостно вещал о чудесных возможностях, предоставленных Украине вспышкой коронавируса в Китае. В феврале 2020-го у экс-министра даже были планы потеснить Китай на международной арене и занять его экспортную нишу. А теперь давайте оглянемся вокруг, чтобы увидеть, где Китай и где Украина. И заодно, где сам Тимофей Милованов.

Считаем минусы

К заявлению Дмитрия Кулебы о том, что Украина выиграет от отмены авиасообщения над Беларусью, поскольку деньги за транзитные перелеты теперь будут капать в нашу казну, транспортный эксперт Василий Шевченко отнесся скептически. По его словам, для нас это скорее "теоретический плюс" . Львиную долю из недополученных Беларусью сотен миллионов долларов получит Европа – вряд ли в планах европейских чиновников есть пункт "дать заработать Украине" .

Примерно такие же перспективы у Украины занять ниши Беларуси и в других направлениях. По словам эксперта Украинского института политики Даниила Богатырева, Украина не сможет этого сделать в силу низкого промышленного потенциала.

"Беларусь поставляет на мировой рынок несырьевые промышленные товары, а мы – сырьевые, – поясняет экономист Сергей Саливон. – Нефтепродукты мы не заместим, карьерные самосвалы и грузовые автомобили – тоже, с готовой продукцией животноводства также ничего не выйдет. То же самое и в других сферах".

Аналитик Алексей Кущ добавляет: для Украины в связи с санкциями в отношении Беларуси вообще складывается крайне негативная ситуация.

Во-первых, говорит эксперт, наш годовой торговый оборот с Беларусью составляет 4 млрд долларов. На первый взгляд может показаться, что, учитывая отрицательное торговое сальдо в 1,3 млрд долларов, мы от прекращения торговли с Беларусью получим возможность значительно улучшить наш торговый баланс. Действительно, в теории, если не покупать белорусские трактора и сеялки, а производить свои – это было бы замечательно. Но чтобы воспользоваться этой возможностью, нужна промышленная политика, протекционизм, поддержка своего производителя как минимум на уровне Беларуси. У нас всего этого нет, поэтому вместо белорусских мы будем покупать китайские трактора, а "минус" в торговом сальдо с Беларусью трансформируется в "минус" с другой страной.

Во-вторых, для Украины Беларусь является торгово-экономическим хабом, через который мы взаимодействуем с РФ – от покупки угля до покупки электроэнергии.

В-третьих, Беларусь для нас – это еще и транспортный хаб, и сегодня мы рискуем тем, что для нас может оказаться заблокированным транснациональный Балто-Черноморский коридор, через который Украина отправляет свои грузы в северную Европу, а получает грузы из Литвы.

Как летать будем?

Опрошенные эксперты большой проблемы в будущих перелетах не видят. Так, Сергей Саливон считает, что на смену Минску придет Кишинев или Рига, а эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что самолеты смогут летать через Ригу или Стамбул.

Словом, на Минске свет клином не сошелся: самолеты продолжат летать и будут пользоваться уже существующими хабами в Стамбуле или, что гораздо вероятнее, европейскими, выразил общее мнение Василий Шевченко.

"Это постсоветские страны могут себе позволить "играть в солдатики", поскольку с них никто не спрашивает о потерях, – поясняет Шевченко. – И президент Беларуси ради снятия блогера с самолета идет на то, что страна в итоге недополучит сотни миллионов долларов. Западные страны не могут себе позволить распоряжаться ресурсами "по глупости" – с чиновников избиратели спросят за каждый лишний потраченный доллар или евро. Поэтому там санкции всегда накладываются так, чтобы их компании получили минимальный ущерб. Не секрет, что из Киева самолеты через Минск чаще всего летали в Москву. Теперь они будут летать в российскую столицу через Варшаву, Ригу, Вильнюс или другие европейские хабы".

Правда, пассажирам стоит быть готовыми к тому, что из-за облетов билеты им обойдутся в среднем на 50 долларов дороже, а сами перелеты и стыковки займут гораздо больше времени.

Готовимся к подорожанию

Несмотря на тесные торговые отношения с Беларусью, ситуация не скажется на нас значительным инфляционным давлением, считает старший аналитик компании Empori group Артем Беркович.

"За весь 2020 год по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди всех торговых партнеров Республики Беларусь, по импорту – четвертое место, – приводит данные эксперт. – Фактически Беларусь является шестым торговым партнером Украины после Китая, Польши, России, Германии и Турции. В случае сокращения поставок можно было бы ожидать, что вырастет стоимость этих товаров. Но если учесть, что основу белорусского экспорта составляют нефтепродукты, и вспомнить, что в Украине ограничили цены на бензин, приходим к выводу, что кризисный период мы переждем в условиях постепенного удорожания. Но если конфликт будет иметь продолжение, то экспортные товары – от минеральных удобрений до сельхозтехники – будут дорожать".

Что касается продуктов, то, как отметил Олег Пендзин, экономических санкций, наносящих серьезный удар по белорусскому продовольственному экспорту, пока никто не вводил.

Алексей Кущ и вовсе считает, что белорусские продукты – это скорее маркетинговый бренд, и на самом деле в Украине их немного. По словам эксперта, товарный ряд продуктов из Беларуси небогат: молочка, мороженое, колбаса. Это очень незначительный сегмент в общей украинской "корзине", а, кроме того, приграничное движение, скорее всего, сохранится, а значит и эти товары останутся на наших прилавках.

Олег Пендзин соглашается: Беларусь не экспортирует много продуктов в Украину. Более 50% белорусского экспорта в Украину – это нефтепродукты, 70% украинского рынка дизеля – это Беларусь и Россия.

И тут возникает закономерный вопрос у автомобилистов: что будет, если Минск введет ответные санкции и, например, ограничит или прекратит поставку топлива? На чем ездить будем?

"Это вряд ли произойдет, – обнадежил автолюбителей Сергей Саливон. – Украина является крупнейшим покупателем белорусских нефтепродуктов. И в условиях, когда рынки для белорусской продукции еще больше закроют, вряд ли Лукашенко станет "стрелять сам в себя" и отказываться от украинского рынка, как это делают наши чудо-руководители. Чтобы подобное произошло, нужно совсем серьезное обострение. В то же время "прикрыть лавочку" для перепродажи украинских товаров в Россию Беларусь и правда может".

"Мы упустили свой шанс"

По словам Даниила Богатырева, на самом деле ситуация в целом гораздо глубже, чем просто "транспортные проблемы по политическим причинам" . На наших глазах происходит кристаллизация геополитических блоков в новой "холодной войне" и постепенное закрытие границ.

"Все идет к установке новых "железных занавесов", а запрет полетов – только первая ласточка этого процесса, – отмечает политолог. – По большому счету, пандемия ковида лишь поспособствовала этому процессу".

В формируемой системе блоков Украина отошла в американскую сферу влияния. Поэтому, прогнозирует Богатырев, вскоре украинцам будет максимально осложнен выезд в Россию и Беларусь. Собственно, над этим и работают наши власти, ухватываясь за любые поводы для отмены железнодорожного и воздушного сообщения.

"Беларусь не имеет ресурсов для противостояния "коллективному западу", поэтому чем сильнее на них будут давить санкции, тем быстрее и мягче произойдет объединение с РФ, – резюмировал Кущ. – И то, что Беларусь в формате "осажденной крепости" движется в сторону России, плохо для нас не только с точки зрения логистики и экономики. Все идет к тому, что мы станем для инвесторов "тупиком", со всех сторон окруженным враждебными государствами. А мы не Израиль, чтоб себе такое позволить".

Эксперт считает, что в сложившихся обстоятельствах Украина вполне могла бы стать площадкой для переговоров Лукашенко с оппозицией, тем самым как минимум замедлив движение Беларуси в сторону России и сохранив с ней соседские отношения. Но мы упустили свой шанс. Украинская власть в очередной раз продемонстрировала свою недальновидность, несамостоятельность и полную неспособность самостоятельно мыслить.