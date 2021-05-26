"Индийский" COVID-19 обнаружили минимум на 53 территориях, – ВОЗ

Вариант COVID-19, который впервые обнаружили в Индии, официально зарегистрирован на 53 территориях, ссылаясь на отчет Всемирной организации здравоохранения, сообщает Украинская правда.

Кроме того, ВОЗ получила информацию из неофициальных источников о том, что вариант B.1.617 был обнаружен на семи других территориях, поэтому общее количество достигло 60.

В отчете содержится информация о четырех мутациях, которые классифицируются как вызывающие озабоченность: впервые зарегистрированные в Великобритании (B.1.1.7), Южной Африке (B.1.351), Бразилии (P.1) и Индии (B.1.617). В отчете говорится, что B.1.617 продемонстрировал повышенную трансмиссивность, в то время как серьезность заболевания и риск заражения изучаются.

В частности, "британский" штамм зарегистрирован на 149 территориях; "южноафриканский" – на 102, а "бразильский" – на 59.

Кроме того, в отчете есть еще шесть вариантов, которые отслеживаются. Один был впервые обнаружен в нескольких странах, два – в Штатах, а три другие – в Бразилии, на Филиппинах и во Франции.