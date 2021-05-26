Европейский банк выделит Украине семь миллионов евро

Украина получит от Европейского инвестиционного банка грант в размере семь миллионов евро для реконструкции социальной инфраструктуры, сообщает Корреспондент.

Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий. Согласно подписанному соглашению, средства будут направлены на подготовку и внедрение Программы восстановления в Украине (URP).

Так, в ведомстве уточнили, что речь идет о восстановлении социальной инфраструктуры, улучшении коммунальных услуг, ремонте поврежденных административных зданий и ключевой социальной инфраструктуры (включая больницы, школы, детские сады, спортивные объекты).

"Реализация Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украине уже помогла реконструировать более 240 инфра структурных объектов в Украине. <...> А грант в 7 млн евро от ЕС поможет нам в скорейшей реализации запланированного восстановления" , - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Как подчеркнула вице-президент банка Тереза Червинская, поддержка ЕИБ распространяется на регионы, пострадавшие от вооруженного конфликта, и способствует их восстановлению.