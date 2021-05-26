Укравтодор автоматизирует систему управления дорогами

Госагентство автомобильных дорог Украины представило единую систему управления состоянием дорог E-Road. Она содержит интерактивную карту дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства, сообщает UBR.

Пока система будет работать только для внутренних нужд агентства, однако в будущем возможно расширение функционала для граждан, ﻿ передает пресс-центр "Укравтодора".

Система позволит в реальном времени следить за выполнением работ на дорогах, обеспечивая прозрачность во взаимодействии между Службами автодорог (САД) в областях и подрядчиками, а также между САД и "Укравтодором".

"Благодаря использованию оперативных и объективных данных в E-ROAD, контроль использования средств и соблюдение сроков работ становятся еще более жесткими. Информация в системе обновляется ежедневно, благодаря чему оперативность принятия решений заказчиками работ растет" , – сказано в сообщении.

Кроме того, E-ROAD также сможет обрабатывать предоставленную системой WIM информацию касательно потока транспортных средств и осуществленных нарушений в разрезе часов или дней, суммы потенциальных штрафов, искать нарушителя по номерному знаку.