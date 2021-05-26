Чем удивит новый для украинцев курорт в Персидском заливе

﻿Список интересных направлений для пляжного отдыха летом дополнится еще одним пунктом, в который станет проще добраться. С 25 июня из Украины запускают прямые регулярные рейсы в эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ, сообщает РБК-Украина.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам, сообщается на сайте авиаперевозчика МАУ, а со временем частоту могут увеличить. Перелет будет длиться 5 часов.

"Это будут гибридные рейсы, на которых предусмотрены как блоки мест туроператоров, так и места под индивидуальную продажу билетов. В перспективе компания планирует пролонгировать рейсы на зимний сезон" , — сказал профильному изданию Turprofi.﻿com.ua пресс-секретарь гендиректора МАУ Дмитрий Дешин.

Пока на курорт можно добраться с перелетом в Дубай и Шарджу от авиакомпаний Air Arabia и Fly Dubai.

Чем Рас-эль-Хайма интересен туристам

Самый северный и зеленый эмират Рас-эль-Хайма делит границу с Оманом. Это популярное курортное направление особенно ценится летом из-за мягкого климата и белоснежных пляжей, которые растянулись на более чем 60 километров. Провести отпуск здесь можно в отелях разных категорий и по вполне доступной цене. Большинство из них расположены в бухтах, а некоторые - на намывных островах.

Туристов привлекает не только морской отдых на берегу Персидского залива, но и впечатляющая архитектура и исторические достопримечательности.

Например, во время посещения стоит посмотреть форты и сторожевые башни, мечеть из кораллов в заброшенном рыбацком поселке в Джазира аль-Хамра, Дворец эмира и Национальный музей с уникальной коллекцией из более чем тысячи экспонатов по истории эмирата. Также для туристов представляют интерес местные базары и молы с бутиками мировых производителей. Для детей на отдыхе есть парки с аттракционами, самый большой в стране аквапарк и зоопарк.

Для взрослых на курорте - множество развлечений: от дайвинга и виндсерфинга до рыбалки и катания в пустыне на лошадях, верблюдах или джипах. Также в "меню" экскурсий – каякинг по реке среди мангровых зарослей, где можно увидеть фламинго, или на знаменитую жемчужную ферму Сувейди.

Поедут ли туристы из Украины

Предложения отдыха в северном эмирате есть у туристических компаний и сейчас. Например, недельный тур в Рас-эль-Хайму в начале июня с перелетом в Дубаи или Шарджу можно найти по цене от 700 долларов на двоих в 4-звездочном отеле с питанием "завтраки". А в 5* отеле можно отдохнуть по цене от 840 долларов. С началом полетной программы на курорт Рас-эль-Хайма в конце июня тур в 3* отель с завтраками обойдется в 900 долларов за двоих.

Тем временем в туристических компаниях надеются на увеличение спроса по этому направлению. Одним из преимуществ Рас-эль-Хаймы являются бесплатные тесты на COVID после прилета и перед вылетом домой.

"Мы ожидаем увеличения спроса, так как билеты будут дешевле обычного. Конечно, Дубай всегда будет номером один, но в летнее время Рас-эль-Хайма более популярна из-за мягкого климата. Все, кто ищет пляжный отдых в ОАЭ, но чей бюджет не дотягивает до дубайских ценников, смело могут лететь сюда. Причем здесь есть и отели на "все включено" и с другими вариантами питания" , — рассказала изданию эксперт компании "TPG" Катерина Березовская.

Некоторые эксперты считают, что отдых в Рас-эль-Хайме – исключительно пляжный, а для больших впечатлений стоит комбинировать поездку с другими эмиратами.

"С другой стороны, в Дубае пляжные отели дороже, а уровень сервиса в Рас-эль-Хайме очень хороший. При этом разница, если ехать туда из аэропорта Дубая или Шарджи — 40-50 км (на полчаса дольше)", – отмечает Михаил Тюрин, глава GTO.﻿ UA.

Фото: Достопримечательности Рас-эль-Хаймы/ visitrasalkhaimah.com

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Правила въезда в ОАЭ: что нужно знать туристам

Для поездки в ОЭА необходимо получить негативный результат ПЦР-теста в течение 72 часов до вылета. Это требование не распространяется на детей возрастом до 12 лет, а также на тех пассажиров, которые имеют среднюю или тяжелую формы инвалидности.

Кроме того, по прилету в аэропорту ПЦР-тест нужно пройти повторно. Его стоимость покроет принимающая сторона - ОАЭ: для туриста такой тест бесплатный. Результат повторного теста приходит туристу в течение суток. Во время ожидания результата теста путешественников просят находиться в отеле, загрузив приложение "COVID-19 DXB" для возможного дальнейшего общения с органами здравоохранения.

Перед поездкой также нужно оформить страховой полис, покрывающий лечение COVID за границей. Согласно данным с сайта украинского МИД, особое внимание обращают на то, что в случае отсутствия сертификата о негативном тесте на коронавирус или страхового полиса, авиакомпания может отказать пассажиру в перевозке. Также авиакомпании имеют право отказать в регистрации на рейс тем, у кого будут обнаружены симптомы COVID.

На всей территории страны во время пандемии сохраняется масочный режим и требование соблюдать дистанцию. Штраф за не ношение маски на улицах составляет 900 долларов.