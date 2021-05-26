В каких областях Украины русский язык имеет статус регионального

По состоянию на май 2021, в отдельных населенных пунктах четырех областей не отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального, сообщает Радио Свобода.

"На сегодня не отменены решения отдельных органов местного самоуправления о функционировании и предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Днепропетровской и Луганской областей, а также отдельных населенных пунктов Николаевской и Одесской областей и Болградского района Одесской области", - говорится в сообщении Уполномоченного по защите государственного языка .

У языкового омбудсмена добавили, что также не отменены решения отдельных органов местного самоуправления о функционировании и предоставлении статуса регионального другим языкам на территории Болградского района (болгарский, гагаузский) и города Болград Одесской области (болгарский), а также отдельных населенных пунктов Черновицкой области (румынский, молдавский).