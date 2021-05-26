Алла Пугачева отметилась необычным нарядом

Известная 72-летняя певица Алла Пугачева заявилась на празднование дня рождения своей дочери Кристины Орбакайте в пышном платье, сообщает УНИАН.

Соответствующее фото супруг артистки Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram. В кадре Примадонна позирует рядом с российским дизайнером Валентином Юдашкиным.

На фотографии Алла Борисовна предстала в пышном пудровом платье с цветочной вышивкой. Дополнила она образ серебристым ремнём и туфлями в тон.

Пугачева заметно постройнела / фото instagram.com/maxgalkinru

Кроме того, Пугачева решила вернуться к старой прическе - шиньону с кудрями. В целом образ получился немного неуместным: одета Примадонна явно не по возрасту.