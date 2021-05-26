Самый дешевый электромобиль вызвал невероятный ажиотаж

Автопарк Поднебесной пополнился почти 30 тысячами бюджетных Hongguang Mini EV, сообщает Автоцентр.

Самый компактный электромобиль концерна General Motors под названием Hongguang Mini EV произвел настоящий фурор на рынке. Модель, главным преимуществом которой является невероятно низкая цена (около $4300), смогла в апреле обойти по продажам Toyota Corolla.

За месяц дилерам удалось реализовать более 29 тысяч экземпляров Wuling Hongguang Mini EV, что позволило электрокару войти в ТОП-3 самых продаваемых машин в Китае. При этом бестселлер японской марки Тойота выбрали 24 тысячи покупателей. Кстати, вскоре бюджетный электрокар начнет продаваться на рынке Европы.

Четырехместный электромобиль поступил в продажу в середине 2020 года. Он достигает в длину 2917 мм, в ширину – 1493 мм, в высоту – 1621 мм, а колесная база равна 1940 мм. Кузов выполнен из облегченного композита. Модель получила 12-дюймовые колеса и оптику с обычными галогеновыми лампами. Несмотря на простые линии и отсутствие замысловатых элементов, общий вид автомобиля весьма стильный.

В движение Hongguang Mini EV приводит электромотор мощностью 27 л.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч. Запас хода в 120 км обеспечивает батарея емкостью 9,2 кВтч. Также доступна более дальнобойная версия, которая комплектуется аккумулятором на 13,8 кВтч и может проехать на одном заряде до 170 км.