Австралию накрыли сильные пыльные бури

С понедельника, 24 мая, в Южной Австралии бушует шторм, который поднял в воздух большие объемы пыли, сообщают международные СМИ.

В связи с этим правительство рекомендует людям с астмой и другими болезнями легких не покидать дома и обращаться к медикам в случае ухудшения самочувствия.

Сильный ветер несет угрозу в том числе для серфингистов, излюбленным местом которых является юго-восточное побережье штата Квинсленд.

По прогнозам синоптиков, непогода может продлиться до пятницы и выходных. Далее воздушный поток должен будет сместиться к Новой Зеландии.