Тина Кароль снялась в сексуальном образе в постели

Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком в постели, сообщает УНИАН.

Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре артистка предстала в образе искусительницы: на ней шелковая ночная рубашка трендового горчичного цвета, сквозь которую видна грудь Тины. На снимке поп-звезда появилась с нюдовым макияжем и с собранными волосами.

Поклонники в восторге от такого горячего фото с Тиной, они осыпали ее комплиментами.