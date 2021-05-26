Тина Кароль снялась в сексуальном образе в постели
Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком в постели, сообщает УНИАН.
Фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре артистка предстала в образе искусительницы: на ней шелковая ночная рубашка трендового горчичного цвета, сквозь которую видна грудь Тины. На снимке поп-звезда появилась с нюдовым макияжем и с собранными волосами.
Поклонники в восторге от такого горячего фото с Тиной, они осыпали ее комплиментами.