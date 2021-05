На Ватикан подали в суд из-за почтовой марки

Ватикан попал под суд из-за того, что без спроса использовал работу римской художницы для почтовой марки, ссылаясь на международные СМИ, сообщает Лента.Ру.

В 2019 году художница Алессия Баброу нанесла стилизованное изображение Христа на один из мостов неподалеку от Ватикана. В 2020 году ее произведение появилось на пасхальной почтовой марке, выпущенной Ватиканом.

Когда Баброу узнала, что ее работа была использована для ватиканских почтовых марок, ее адвокаты направили письма в филателистический и нумизматический офис Ватикана, указав, что художница была автором изображения. Однако на просьбу Баброу обсудить условия использования марки не последовало никакого официального ответа, после чего она подала иск. Художница требует возмещения ущерба в размере почти 130 тысяч евро.