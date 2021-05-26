Минобороны Украины и Грузии утвердили план сотрудничества

План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и Грузии подписали руководители оборонных ведомств обеих стран Андрей Таран и Джуаншер Бурчуладзе, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечают в ведомстве, 25 мая начался визит украинской делегации во главе с Тараном в Грузию. В первый день состоялись рабочие встречи делегации Минобороны с премьер-министром Грузии Гарибашвили и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

"Нас с Грузией объединяют общие угрозы и цели развития… Мы полны решимости углубить сотрудничество для эффективного противодействия региональным и глобальным угрозам", – сказал Таран.

Учитывая регулярные деструктивные проявления и агрессию со стороны РФ, Таран и Бурчуладзе определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества по направлениям кибербезопасности, военно-технической сферы, совместного участия в международных военных учениях и внедрения стандартов НАТО в повседневную деятельность национальных вооруженных сил. Стороны обменялись опытом по противодействию эскалации агрессии РФ.

Пресс-служба грузинского Минобороны сообщает, что министры затронули тему безопасности региона Черного моря, обсудили вопросы, связанные с повышением обороноспособности, сотрудничества в сферах военного образования и военной медицины.

Главы оборонных ведомств подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Украины на 2021 год.