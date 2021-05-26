Cupra представила конкурента Volkswagen ID.3

Марка Cupra представила серийную версию своего электрокара Born. Фактически это вариация на тему Volkswagen ID.3, однако несколько существенно отличает испанский автомобиль от немецкого, сообщает Автомир.

Во-первых, в Cupra Born есть топовая версия с двигателем мощностью 231 л.с., тогда как в Volkswagen ID.3 может быть максимум 204 л.с. Мотор на 204 л.с. у Купры тоже есть, как и младший двигатель на 150 л.с. Во всех трех случаях электропривод вращает только задние колеса.

Аккумуляторов на выбор предлагается три с рабочей емкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. Запас хода варьируется от 310 до 540 километров на одном заряде по циклу WLTP. Это немного хуже, чем в ID.3, хотя испанцы утверждают, что улучшили аэродинамику по сравнению с «аналогичным электрокаром Volkswagen». Частично больший запас хода в ID.3 может объясняться тем, что он достигается с топовой батареей и 204-сильным мотором, тогда как в Cupra та же батарея сочетается только с более мощным 231-сильным двигателем. Но это не объясняет, почему базовый вариант мощностью 150 л.с. с 45-киловаттной батареей проезжает на 20 км меньше, чем Volkswagen с таким же набором агрегатов.

В Cupra не раскрывают возможностей зарядки, но судя по всему они будут такими же, как в ID.3. Последний из топовой батареей может заряжаться током мощностью до 125 кВт, со средней батареей от тока на 100 кВт и только 50 кВт с младшим блоком аккумуляторов. В топовых версиях процесс зарядки от 5% до 80% занимает 35 минут.

Начало производства Cupra Born запланировано на сентябрь 2021 года.