Польша запускает вакцинную лотерею

В Польше глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик объявил о запуске лотереи Национальной программы вакцинации для всех лиц, прошедших вакцинацию, или тех, кто пройдут ее.

Об этом сообщают международные СМИ.

Лотерея стартует с первого июля. У каждого есть четыре шанса на выигрыш.

Среди призов: $273 тыс., автомобиль, электрические скутеры, электросамокаты, страховые ваучеры. Кроме того, есть гарантированные призы - каждый двухтысячный вакцинированный получит $136.

Михал Дворчик добавил, что власти планируют предоставить дополнительные стимулы с помощью рекламной кампании, которая призвана побудить муниципалитеты участвовать в конкурсе на самый высокий уровень вакцинации.