США пока не планируют открывать границу для иностранцев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты пока будут сохранять действующие карантинные ограничения, касающиеся международных путешествий в условиях пандемии, сообщает Укринформ.

"Сейчас у нас нет объявлений об отмене действующих ограничений на путешествия", - ответила она на вопрос, последуют ли США примеру Европы, где уже объявили о намерении открыть границы для вакцинированных туристов.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что эти решения будут приниматься американской администрацией в соответствии с рекомендациями экспертов и профильных учреждений.