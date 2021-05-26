Новая стратегия Нацбанка: что будет с инфляцией и кредитами

Нацбанк принял новую Стратегию, в которой очертил основные направления своей работы на ближайшие несколько лет. Этот документ рассчитан на период с 2022-го по 2024 год включительно, сообщает Сегодня.

НБУ видит себя "архитектором финансового сектора" и, по сути, уже сейчас диктует правила для этого рынка. Поэтому по индикаторам, заложенным в Стратегии, можно судить о том, что и как изменится в банковской сфере в ближайшие несколько лет. Перечислим основные новшества, которые могут коснуться многих украинцев.

Цены "укротят" только в следующем году. Может быть

Инфляция снизится до оптимальных, с точки зрения НБУ, 5% только в первой половине 2022-го.

В "Инфляционном отчете" за апрель НБУ спрогнозировал, что в этом году самый серьезный рост цен ожидается во втором квартале, т. е. с апреля по июнь включительно. Каких значений может достичь инфляция за этот период – в НБУ не сообщают. Но пишут, что "уже осенью инфляция начнет снижаться и по итогам 2021 года составит 8%" .

В Нацбанке планируют и следующие 3 года поддерживать инфляцию на уровне 5% +/- 1%. То есть будут пытаться предотвращать значительные скачки цен. При этом отмечают: у них не хватает рычагов, чтобы контролировать инфляцию полностью. В частности, из-за открытости экономики, монополизации отдельных рынков, значительной долларизации экономики, госрегулирования цен и политических событий инфляция может выше, и повлиять на это монетарными методами будет невозможно.

Кредиты станут доступнее

В течение трех лет объем чистых банковских кредитов планируется нарастить с нынешних 13,9% от объема ВВП до 22%.

В частности, предполагается развивать ипотечное кредитование. Если сейчас доля ипотечных кредитов составляет всего 3,2% от суммы всех банковских кредитов, то к 2024 году она должна превысить 10%.

Чтобы достичь таких показателей, кредиты должны стать доступнее. То есть проценты будут снижаться.

Наличных денег будет меньше

Сегодня в обороте находятся купюры на сумму 558 млрд грн. По данным НБУ, это 12,3% объема ВВП. В частности, за 2020 год сумма наличных увеличилась на треть. А вот к концу 2024 года бумажных денег должно стать меньше. Их объем не будет превышать 7,5% ВВП.

Много наличных денег проходит через ларьки и небольшие магазинчики, а также через сферу услуг, которые пока не обязаны выдавать покупателям чеки. Власть давно уже мечтает фискализировать большинство розничных операций. Однако эти планы решили отложить в связи с карантином.

В НБУ прогнозируют, что к концу 2024 года количество предприятий малого и среднего бизнеса, которые принимают безналичные платежи, возрастет с нынешних 38% до 50%.

Спорами должников и кредиторов займется новый суд – финансовый

В НБУ уже заявляли о намерении добиваться создания специализированного суда, который будет заниматься исключительно финансовыми спорами. В качестве аргумента у регулятора приводили данные о том, что каждое четвертое дело из всех, что рассматриваются сегодня в судах, – это споры, связанные с финансовым сектором.

Сегодня суды перегружены, дела затягиваются, а вынесенные решения далеко не всегда выполняются. В Нацбанке рассчитывают, что вместе с созданием специализированного финансового суда будут разработаны и новые механизмы контроля за выполнением их решений.

Кстати, серьезную работу в ближайшие три года Нацбанк намеревается проводить в отношении "плохих" кредитов. Если сейчас доля проблемных кредитов в портфелях банков составляет 41%, то к 2025 году их должно остаться не более 10%.

Это значит, что должников разными методами все-таки заставят возвращать "одолженные" у банков деньги или расплачиваться своим имуществом.