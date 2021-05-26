Какая ответственность ждет за комментарий в соцсетях

Глава департамента киберполиции Александр Гринчак оценил возможность уголовной ответственности за комментарий в соцсетях. В Украине ее пока нет, сообщает РБК-Украина.

Также он отметил, что в СБУ есть свой отдел по терроризму, которому передают информацию, если видят какой-то призыв, связанный с терроризмом.

"Если это просто перепост или комментарий, то уголовной ответственности нет", - рассказал он.

Он также сообщил, что если человек в Facebook "удивит" сообщением о плане осуществить террористический акт, то его слова уже несут весомые последствия и есть состав преступления. Facebook тоже за этим следит и на это реагирует, отметил он.