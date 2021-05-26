Лунное затмение 26 мая: как избежать негативного влияния

26 мая в 14:19 по киевскому времени произойдет полное Лунное затмение в Близнецах, которое откроет коридор затмений. ﻿Об этом рассказала астролог Марина Скади, сообщает УНИАН.

Судьбоносных решений в этот период лучше не принимать. Ключевое значение будет иметь наше восприятие событий. Негативное отношение усугубит положение дел, а способность извлекать из происходящего ценные уроки предоставит новые возможности.

В Лунное затмение (полнолуние) нужно закрыть устаревшие темы, избавиться от блоков, от изжившего себя, чтобы открыть возможности для реализации задуманного после Кольцевого Солнечного затмения, которое произойдет 10 июня в 13:42 по киевскому времени и закроет коридор затмений.