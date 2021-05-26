В Киеве появится автомобильный музей

Об этом на своей первой публичной конференции объявили в UAC - Украинском Автомобильном Клубе. Но это - не единственная их инициатива. В ближайших планах - законопроект о ретро транспорте и его сертификация у нас в стране, сообщает Autoconsulting.

UAC - это общественная организация, которая появилась еще в 2019 году. Ее основатель, вдохновитель и президент - известный коллекционер ретро техники Анатолий Шумский. Но, как сообщил господин Шумский, UAC - это не его автоклуб. Это - общественная организация, в которой он хочет объединить всех, кто увлекается автомобильной ретро техникой.

Уже сегодня среди партнеров UAC - и Запорожский “Фаэтон”, и Днепропетровская “Машина Времени”, и Харьковский “Самоход”, и Львовский “ЗАЗ Козак”, и представители одесского автоклуба, и “Винтаж Моторс”, и американская “1-я пехотная”, и “Авто Классика” Валерия Буслаева, и крупнейший в нашей стране фестиваль ретро автомобилей Old Car Land, и многие другие клубы частные коллекционеры и учредители клубов ретро техники. К слову, немало их представителей собралось в Политехническом музее КПУ им. Сикорского на первую публичную конференцию UAC, которая символично проходила во Всемирный День музеев. Но о символизме - чуть дальше.

С 2019 года в UAC направляли усилия в нескольких направлениях. 1) поднять культуру ретро движения; 2) упорядочить и легализовать отечественное ретро-движение в плане техники; 3) законодательно урегулировать понятие ретро транспорта, исторического транспортного средства, их регистрации, эксплуатации, растаможки и обложения налогами, в том числе и на содержание такой техники на территории Украины.

В результате этой работы UAC, в начале мая нынешнего года Украину приняли в FIVA - Международную Федерацию винтажных автомобилей. И теперь UAC является у нас в стране официальным постоянным национальным представителем FIVA. А это значит, что статус украинских коллекционеров подтвержден на международном уровне. И наша страна будет стремиться к европейским стандартам и в своем отношении к коллекционерам ретро техники. Для этого в UAC уже не только подготовили, но и несколько раз переписывали проект соответствующего закона о ретро транспорте. Последний его вариант уже согласовывается и обсуждается в различных комитетах Верховной Рады, и свои рекомендации по нему дали в FIVA. В самое ближайшее время рабочая версия этого законопроекта будет вынесена на рассмотрение украинских коллекционеров ретро техники.

В ближайших планах UAC - сертификация ретро техники. Для этого будут привлекаться отечественные эксперты. А владельцы раритетных авто станут получать признанные на международном уровне сертификаты FIVA, подтверждающие аутентичность их ретро техники. Так называемые Исторические Паспорта FIVA.

И, наконец, о символизме. Анатолий Шумский, в коллекции которого более 150 единиц ретро техники, является основателем Украинского Военно-исторического музея (УВИМ). Уже не первый год для этого музея подыскивают подходящее помещение. Ведь это будет не обычный музей, которому помимо традиционных залов требуется большая территория. По задумке Шумского, музей обязательно должен быть интерактивным. То есть, его экспонаты - ретро техника должны не просто пылиться в залах, а быть на ходу. В определенные дни эта техника будет выезжать, чтобы возить посетителей, участвовать в исторических реконструкциях, автопробегах, вживую демонстрировать работу различных узлов и агрегатов.

Нечто подобное корреспонденты видели в европейских автомобильных музеях. В Мюлузе, в музее Peugeot, в гараже Renault.

Экспозиция Музея будет постоянно меняться. Ведь в ВИМ смогут демонстрировать свою технику (как военную так и гражданскую) все украинские коллекционеры, клубы и музеи ретро автомобилей. По словам Анатолия Шумского, в Военно-историческом музее он хочет воплотить лучший опыт автомобильных музеев Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Львова. И посредством такого музея объединить отечественных любителей ретро движения. Кроме того, УВИМ должен работать на основе государственно-приватного партнерства, где 51% принадлежит государству и 49% частным лицам. Ведь коммерческой организации или частному лицу нереально самостоятельно арендовать большие территории в столице. Это - очень дорого.

О помещении, где будет расположен Военно-исторический музей Анатолий Шумский уже несколько лет ведет переговоры со столичными властями. Сегодня в этом помогает официальный статус UAC и признание нашего автоклуба в Европе. Сейчас под помещение для УВИМ рассматривается здание медлаборатории ЮЗЖД недалеко от стадиона Локомотив в Киеве и старое трамвайное ДЕПО.

Несколько (11) экспонатов из коллекции Шумского представлено в столичном Политехническом музее - единственном в нашей стране государственном техническом музее. Ко Всемирному Дню музеев Анатолий Шумский подарил Политехническому музею самолет АН-2, который он за свои деньги отреставрировал на Киевском авиационном заводе им. Антонова. Этот новый экспонат планируют доставить к концу нынешнего месяца.