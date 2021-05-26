Чем небезопасен гаражный автосервис

В сети миллион историй о том, что кому-то в гаражах "сделали" машину очень хорошо, причем за смешные деньги. Правда, эти истории почему-то умалчивают, что если "хорошо сделанную" машину вдруг захотели продать, то при серьезной экспертизе часто и густо обнаруживаются либо запчасти с разборки, либо дешевые аналоги необходимых агрегатов, либо кустарная подрихтовка-подкраска. О том, что это катастрофически влияет на цену, можно и не говорить, сообщает Обозреватель.

Некоторые на себе ощутили, что может произойти с бэушными пружинами или амортизаторами в непростых условиях эксплуатации, а, к примеру, оставленный "как вполне еще хороший" стартер или бензонасос может "обрадовать" в самый неподходящий момент. Есть еще один весомый фактор – современные автомобили становятся все сложнее, так что любая "кустарщина" является просто опасной.

Автосервис профессионального уровня – это разнообразие возможностей

У многих официальный сервис ассоциируется с необходимостью сохранения гарантии. Такие автовладельцы стараются распрощаться с официальной СТО, как только срок гарантии истечет. Однако согласно статистике экспертов УкрАВТО, многие впоследствии возвращаются. А вернувшись, уже внимательнее прислушиваются к советам профессионалов, изучают ценовые предложения и готовы участвовать в различных сервисных кампаниях.

Что отличает официальный автосервис профессионального уровня – это разнообразие возможностей, которого не может быть у "гаражных" энтузиастов. К примеру, прайсы официальных СТО отнюдь не столь безапелляционны. Так, клиенту могут предложить две разновидности оригинальных запчастей и расходных материалов – одна с максимальным сроком эксплуатации, что подороже, а вторая – с чуть меньшим ресурсом до следующей замены, но значительно дешевле. Разница в цене – до 30%, и клиент может сделать выбор с учетом условий эксплуатации своего транспортного средства. А еще официальные СТО регулярно проводят различные сервисные кампании, в которых клиенту предлагаются приятные цены, причем скидки вполне могут достигать 30 – 40%! Разумеется, на установленные детали официальный сервис обязательно предоставляет гарантию, что тоже является серьезным плюсом в глазах клиента.

Возникает вопрос – как такое возможно? Благодаря лояльной поддержке самих автопроизводителей, которые жаждут видеть своих клиентов счастливыми не только в момент покупки машины, но и во время ее эксплуатации – каждый день.

Автосервис профессионального уровня – это разнообразие возможностей

К ощутимым преимуществам официального сервиса можно добавить "нематериальный" актив: комфортные условия ожидания, внимание и забота персонала, сдобренная несколькими порциями ароматного кофе. Каждая официальная СТО обязательно сертифицируется производителем, поэтому стандарты обслуживания – высочайшие. Регламентируется все – от технических требований к помещениям до набора оборудования и навыков механиков, которым, чтобы стать мастерами-диагностами, нужно учиться не меньше трех лет и сдать серьезный экзамен, а затем регулярно подтверждать свой уровень. И даже несмотря на опыт и знания, влияние человеческого фактора здесь все-таки стремится к минимуму. Существуют многократно перепроверенные пошаговые инструкции, которые обязательны для каждого специалиста сервиса. А если у него возникают непредвиденные сложности, он всегда может воспользоваться помощью онлайн на технических порталах завода-производителя.

Очевидно, что доступ к таким ресурсам посторонним закрыт наглухо. Так что любые неофициальные попытки что-то "отремонтировать" или что-то "обслужить" оказываются в красной зоне потенциального риска, ведущего к непредсказуемым последствиям…