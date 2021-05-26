Министр здравоохранения Чехии подал в отставку

Министр здравоохранения Чехии Петер Аренбергер уходит в отставку. Вместо него должность в среду, 26 мая, займет экс-глава министерства Адам Войтех, сообщает Слово и дело.

“Петер Аренбергер подает в отставку. Новым министром будет Адам Войтех, который в сентябре принял решение покинуть пост министра здравоохранения, о чем я сожалел, так как это был очень хороший министр”, – рассказал премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Ранее Аренбергер попал в скандал из-за неуплаты налогов. В связи с этим президент Чехии Милош Земан выразил готовность уволить министра, если с этим предложением к нему обратится Бабиш.

Напомним, после Адама Войтеха Минздрав Чехии возглавлял Ян Блатны, которого менее двух месяцев назад сменил на посту Петер Аренбергер.