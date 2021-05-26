Пенсия на банковский счет: сохранится ли доставка почтой

С 1 сентября в Украине вступит в силу новый порядок начисления пенсий. Согласно постановлению Кабмина №277, опубликованному 29 марта, большинству пенсионеров и получателей денежной помощи выплаты будут переводиться на банковский счет в одном из уполномоченных для этого банков, сообщает UBR.

Однако, на данный момент власти не пришли к консенсусу, будет ли внедрена новация в утвержденном правительством виде, и какие категории граждан будут переведены на банковское обслуживание с 1 сентября.

Скорее всего, сохранится доставка пенсий почтой в небольших городах и селах, где отсутствует банковская инфраструктура.

Согласно постановлению КМУ, большинство получателей должны будут либо самостоятельно выбрать финучреждение в одном из уполномоченных банков, либо, если они этого не сделают до 1 сентября, им откроют счет в банке, уполномоченном на расчетно-кассовое обслуживание Пенсионного фонда – на сегодняшний день им является Ощадбанк.

Получать соцвыплаты через почту после 1 сентября смогут только "маломобильные" пенсионеры, а именно:

лица, достигшие 80 лет;

инвалиды 1 группы;

лица, неспособные к самообслуживанию и требующие постоянного ухода, что подтверждено выводом врачебно-консультативной комиссии;

получатели государственной соцпомощи, не имеющие права на пенсию и пособие по уходу.

При этом почтовый оператор, который будет уполномочен осуществлять доставку пенсий маломобильным гражданам, будет выбран по отдельной процедуре.

Как указала исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ), согласно постановлению КМУ до 1 сентября Пенсионный фонд должен провести конкурс среди операторов почтовой связи на получение соответствующего права.

В итоге на обслуживание в банки могут перевести около 1,7 млн пенсионеров, сейчас получающих пенсии наличными через "Укрпочту". При этом, как заявляла министр соцполитики Марина Лазебная, часть пенсионеров, относящихся к категории маломобильных (всего их также 1,7 млн), уже перешли на обслуживание в банки.

Всего к концу апреля соответствующие решение приняли 80 тыс. пенсионеров.

19 мая на действия Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, а также управлений соцзащиты, направленных на перевод получателей помощи по инвалидности на банковское обслуживание, отреагировал директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Им было принято решение отключить платежные терминалы банков, которые размещены в "Укрпочте".

Смелянский также считает нужным внести изменения в постановление Кабмина, сделав переход на банковское обслуживание добровольным, а не обязательным. Необходимость этого обусловлена и отсутствием банков, по словам директора "Урпочты", в 96% населенных пунктах Украины.

Согласна с наличием этой проблемы и Елена Коробкова.

"Впрочем, в обновленном порядке выплат есть и "серая зона" – не вполне ясно, как должны осуществляться выплаты людям, живущим в маленьких населенных пунктах без банковской инфраструктуры, и не входящим при этом в категорию маломобильных граждан. Поэтому новые изменения порядка выплат вполне вероятны уже летом" , – считает Коробкова.

О том, что в сельской местности, где нет банкоматов и банков, Минсоц будет договариваться с "Укрпочтой" о доставке пенсий заявила и министр Лазебная.

Помимо этого, премьер-министр Денис Шмыгаль 30 апреля выразил убеждение, что переход с наличного на банковский расчет пенсий должен быть правом, а не обязанностью получателей, а также происходить постепенно.

Однако позднее он уточнил, что выплата пенсий наличными будет прекращена там, где "это удобно", и в следующем порядке: сначала крупные города, затем города с населением от 100 тыс. человек.

"Там, где на сегодняшний день по объективным обстоятельствам это невозможно, конечно, будет "Укрпочта" привозить как оператор, как и привозила до этого времени эту пенсию. Тут никаких угроз, кризиса нет" , – пояснил Шмыгаль.

Соответственно окончательного решения о "добровольности" открытия счета для начисления пенсий пока принято не было.

Тем не менее, как отмечает Елена Коробкова, в случае каких-либо изменений в порядке выплат пенсионерам и получателям денежной помощи обязаны сообщить об этом заранее уполномоченные органы – областные управления Пенсионного фонда и профильные органы местной власти.