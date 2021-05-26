Автоугоны в Украине: что изменилось за время карантина

Несмотря на карантин, воры не сидят дома - каждый день на улицах городов Украины похищают несколько автомобилей. Benish GPS анализирует статистические данные попыток угона авто (по данным собственного Диспетчерского центра), чтобы проинформировать автовладельцев о ситуации на сегодня. Владельцам Toyota, Mazda, Land Rover и Lexus, как и раньше, надо быть очень осторожными, особенно, если речь идет о г. Харьков, сообщает Autoconsulting.

Что изменилось во время карантина?

1. Принят Закон об ужесточении наказания за похищение авто

В сентябре 2020 года был принят Закон «О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством».

Ранее преступник мог отделаться штрафом, но теперь похититель несет уголовную ответственность за кражу авто и ему грозит лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет. Несмотря на это, например, только в Киеве в январе 2021 уже было похищено более 50 автомобилей.

В одном из интервью основатель сообщества dtp.kiev.ua Владислав Антонов отметил, что количество угонов снизится максимум на 10%. Крупные криминальные группировки, которые занимаются различными видами незаконной деятельности, будут переориентировать свой "бизнес". А вообще, усиление уголовной ответственности за угон транспортного средства повлияет, в основном, на его стоимость на черном рынке, похитители будут больше просить за свою работу.

Статистика роста Организованных групп и преступных организаций, причастных к угонам транспортных средств от Национальной полиции за 2019-2020 и год. К сожалению, еще не имеем более свежей статистики.

1. В 2021 году украинцы стали покупать больше новых авто, это может повлиять на статистику угонов.

В 2021 году непредсказуемо «ведет себя» рынок новых автомобилей по сравнению с ситуацией падения 2020, в 2021 году - он вырос на 171%. За 4 месяца 2021 в Украине было продано уже более 31 тыс. новых автомобилей, что на 30,3% выше, чем в прошлом году. Статистика покупок авто на вторичном рынке тоже растет.

Рост продаж новых авто в апреле 2021

Казалось бы, локдаун, нелегкая экономическая ситуация в стране, работа общественного транспорта периодически ограничено. Гораздо логичнее для потребителей было бы купить себе недорогой автомобиль. Однако, как показывает статистика, украинцы все больше по сравнению с прошлыми годами, отдают предпочтение новым автомобилям, а это значит, что количество угонов также может возрастать.

Методы работы похитителей во время карантина несколько изменились.

Карантин повлиял на время работы угонщиков, ведь они стали менее активными ночью и начали делать свое черное дело именно в бизнес-время, с 8 до 16-00. Однако, на период летних отпусков 2020 года, впрочем, как и всегда в эти месяцы - традиционно пришелся пик случаев похищения. Скорее всего такую тенденцию сезонности похищений будем наблюдать и в этом году.

Сейчас самый легкий метод заработка для злоумышленников - это угнать автомобиль и снова перепродать его самому владельцу. Если это не удается, тогда эти автомобили продают по запчастям или вывозят и продают их за границей.

3. Растет спрос на авто, привезенные из Америки.

Как сообщается, автомобили с аукционов США пользуются стабильно высоким спросом среди украинцев. Так можно приобрести качественную машину в расширенной комплектации, экономя до 30-50%. Из США привозят хорошие иномарки, которые более привлекательны таких же моделей в нашей стране. И это не удивительно, потому что они более ухоженные и дешевле по сравнению с авто на отечественном вторичном рынке. Но, проблема в том, что американские автомобили почти не защищены. Обычно, владелец получает только один ключ, но нет гарантий, что этот ключ не клонировали, или не оставили себе - второй, чтобы потом можно было им воспользоваться. Бывает, что злоумышленники оставляют в авто gps-маяк, по которому могут легко отследить местонахождение авто, найти его. Тогда машину можно завести очень легко ее же ключом и похитить. Поэтому новому владельцу действительно необходимо установить надежную систему автозащиты.

4. В 2021 году Харьков лидирует по попыткам угонов

Напомним, что за 1 квартал 2020 году на первом месте по угонам авто был Киев - 42.64% от общего количества случаев угонов по стране. На втором - Харьков с 8.91%, а на третьем - Киевская область с 8.53%.

Но, уже во втором квартале 2020 года, большинство угонов стремительно «переместились» в г.. Харьков и он вырвался в безусловные лидеры - 51.4% угонов, Киев резко спустился на четвёртое место.

В 2021 году Харьков - уже уверенно лидирует по попытками угона автомобилей. Здесь владельцам автомобилей надо быть более внимательными и задуматься о приобретении автосигнализации, или надежной GPS системы автобезопасности.

По собственной статистике попыток угонов по Украине от Benish GPS во втором квартале 2020 года больше всего автомобилей пытались похитить в г. Харькове (в 2020 году более 50% жалоб о похищении). На втором месте - Черкассы и Умань. В Киеве показатель составил 9,8% от общего количества тревог.

За первый квартал 2021, по данным Диспетчерского центра Benish GPS - попытки угона авто происходят вдвое больше в г. Харькове, чем, например, в том же Киеве.

Какие марки авто угоняют чаще в 2021 году?

По данным Национальной полиции во втором квартале 2020 лидирующие позиции по угонам заняли автомобили марок: Mazda, Honda, Hyundai, Kia и Lexus. Но именно Toyota все же осталась на первом месте.

В первом квартале 2021 - среди преступников пользуются популярностью все те же марки авто: Toyota, Lexus, Hyundai.

Общая тенденция угонов в Украине по состоянию на сентябрь 2020 года. Более свежими данными пока - не располагаем.

В среднем, по статистике МВД, ежегодно количество угонов в Украине медленно снижается. Растет уровень раскрытия этого вида преступлений, появляются новые более эффективные системы автозащиты.

Как отметила руководитель Диспетчерского Центра Benish GPS Екатерина Нагорная: «Иногда, если преступники при попытке угона, видят, что автомобиль находится под охраной спутниковой системы защиты, они просто уходят, понимая, что ничего не сделают, потому что «умная» сигнализация заблокирует авто».

Однако, данные 2021 свидетельствуют, что количество новых автомобилей на дорогах Украины растет, поэтому для преступников соблазн угонов также будет расти.