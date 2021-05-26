Прокуроры Нью-Йорка изъяли данные с email бывших украинских топ-чиновников

Федеральные прокуроры Нью-Йорка провели выемку с email-аккаунтов, предположительно принадлежащих бывшему Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и двум другим украинцам, в рамках расследования того, нарушал ли Руди Джулиани законы США.

Об этом сообщают Буквы.

Другими украинцами, чьи данные из электронной почты были изъяты, были Роман Насиров, бывший глава фискальной службы, и Александр Левин, украинский американский бизнесмен и сторонник Дональда Трампа.

Имена украинцев были отредактированы, но редактировалось таким образом, что имена стали видны, когда текст был скопирован и вставлен в текстовый редактор.

Аккаунт мейла Насирова был изъят в начале марта прошлого года, а iPhone и планшет Левина изъяли в феврале и марте 2020. Ни одному из украинцев не инкриминируют какое-то правонарушение.

Пресс-секретарь Луценко заявила, что бывший Генеральный прокурор действовал надлежащим образом в соответствии с украинским законодательством и открыт для общения с правоохранительными органами США.

Джулиани, Лев Парнас и Игорь Фруман, еще один соратник Джулиани, были вовлечены в попытки откопать политический компромат на Джо Байдена в Украине накануне выборов 2020 года. Попытка Трампа подтолкнуть украинское правительство начать расследование в отношении Байдена привело к его первому импичменту.

Левин рассказал, что он был задержан и допрошен в аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди в феврале 2020 года, вскоре после того, как Парнасу и Фруману было предъявлено обвинение.

Левин сказал, что с тех пор сотрудничает со следствием, и его допрашивали о Джулиани, но ему мало что было рассказать.