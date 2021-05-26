А ну, назад! Усик сел на велосипед и погнал за Джошуа

Пусть Энтони Джошуа и Александр Усик еще не договорились о бое, его разогрев уже идет полным ходом, сообщает Сегодня.

Промоутерская компания Усика опубликовала в Instagram﻿ забавное видео из фильма "Форрест Гамп", на котором убегающему Форресту "надели" маску Энтони Джошуа, а плохим парням, догоняющим его на велосипедах с криками "А ну, назад!", добавили лица Александра Усика и его менеджера Эгиса Климаса.

При этом знаменитой фразой – "Беги, Форрест! Беги!" – Гампа-Джошуа призывает к бегству промоутер британца Эдди Хирн.

Усик догоняет Джошуа Видео: Instagram

Бой Усик – Джошуа может состояться 21 или 28 августа. По словам Эдди Хирна, рассматривается проведение поединка в Лондоне – на "Уэмбли" или на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".