МАУ возобновит прямые рейсы из Киева в Варшаву
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 18 июня возобновит полеты по маршруту Киев-Варшава-Киев, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19, сообщает Экономическая правда.
Рейсы по этому маршруту будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Цены стартуют от 908 гривен в одну сторону.
В компании отмечают, что расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с рядом международных и внутренних рейсов через Киев.
При этом при пересечении границ пока действуют эпидемиологические ограничения.