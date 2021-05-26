Почти 100 тысяч украинцев полностью вакцинированы

Почти 100 тысяч украинцев полностью вакцинированы

В Украине за минувшие сутки было сделано 16 387 прививок от COVID-19. Это более чем на 2 тысячи превышает вчерашний показатель, ссылаясь на Минздрав, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 5 221 человек, 11 166 – были привиты повторно. Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев – 521;
  • Винницкая область – 511;
  • Волынская область – 102;
  • Днепропетровская область – 157;
  • Донецкая область – 477;
  • Житомирская область – 55;
  • Закарпатская область – 225;
  • Запорожская область – 199;
  • Ивано-Франковская область – 330;
  • Киевская область – 465;
  • Кировоградская область – 63;
  • Луганская область – 259;
  • Львовская область – 268;
  • Николаевская область – 141;
  • Одесская область – 432;
  • Полтавская область – 147;
  • Ровенская область – 120;
  • Сумская область – 36;
  • Тернопольская область – 104;
  • Харьковская область – 254;
  • Херсонская область – 44;
  • Хмельницкая область – 93;
  • Черкасская область – 11;
  • Черниговская область – 67;
  • Черновицкая область – 140.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 987 193 человека. При этом две дозы получили – 97 391. Всего сделано 1 084 582 прививки.

По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации записались 590 133 человека.

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