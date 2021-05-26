Почти 100 тысяч украинцев полностью вакцинированы
В Украине за минувшие сутки было сделано 16 387 прививок от COVID-19. Это более чем на 2 тысячи превышает вчерашний показатель, ссылаясь на Минздрав, сообщает Корреспондент.
Первую дозу получили 5 221 человек, 11 166 – были привиты повторно. Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев – 521;
- Винницкая область – 511;
- Волынская область – 102;
- Днепропетровская область – 157;
- Донецкая область – 477;
- Житомирская область – 55;
- Закарпатская область – 225;
- Запорожская область – 199;
- Ивано-Франковская область – 330;
- Киевская область – 465;
- Кировоградская область – 63;
- Луганская область – 259;
- Львовская область – 268;
- Николаевская область – 141;
- Одесская область – 432;
- Полтавская область – 147;
- Ровенская область – 120;
- Сумская область – 36;
- Тернопольская область – 104;
- Харьковская область – 254;
- Херсонская область – 44;
- Хмельницкая область – 93;
- Черкасская область – 11;
- Черниговская область – 67;
- Черновицкая область – 140.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 987 193 человека. При этом две дозы получили – 97 391. Всего сделано 1 084 582 прививки.
По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации записались 590 133 человека.