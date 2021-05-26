Почти 100 тысяч украинцев полностью вакцинированы

В Украине за минувшие сутки было сделано 16 387 прививок от COVID-19. Это более чем на 2 тысячи превышает вчерашний показатель, ссылаясь на Минздрав, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 5 221 человек, 11 166 – были привиты повторно. Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев – 521;

Винницкая область – 511;

Волынская область – 102;

Днепропетровская область – 157;

Донецкая область – 477;

Житомирская область – 55;

Закарпатская область – 225;

Запорожская область – 199;

Ивано-Франковская область – 330;

Киевская область – 465;

Кировоградская область – 63;

Луганская область – 259;

Львовская область – 268;

Николаевская область – 141;

Одесская область – 432;

Полтавская область – 147;

Ровенская область – 120;

Сумская область – 36;

Тернопольская область – 104;

Харьковская область – 254;

Херсонская область – 44;

Хмельницкая область – 93;

Черкасская область – 11;

Черниговская область – 67;

Черновицкая область – 140.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 987 193 человека. При этом две дозы получили – 97 391. Всего сделано 1 084 582 прививки.

По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации записались 590 133 человека.