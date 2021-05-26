Самые надежные б/у кроссоверы C-класса

Подержанный внедорожник или кроссовер может показаться заманчивой покупкой, ведь новые эти авто, обычно, достаточно дороги. Но если SUV склонен к неисправностям, его содержание и ремонт будут дорогостоящими. Коллеги из британского издания What Car уже много лет регулярно проводят опросы своих читателей о надежности их авто, сообщает Autoconsulting.

В этом рейтинге - SUV C-класса, впервые зарегистрированные в период с 2000 по 2015 год. Чтобы его составить, в What Car сделали опрос владельцев. Их попросили сообщить, имел ли их автомобиль неисправность в течение предыдущих 12 месяцев. Если да, то к какой из 14 категорий относится проблема.

А категории были такими: кондиционер, аккумулятор, кузов, тормоза, двигатель, электрическая система двигателя, выхлопная система, топливная система, коробка передач, внутренняя отделка, электроника, спутниковая навигация, рулевое управление и подвеска.

В What Car также спросили владельцев, во сколько им обошелся ремонт, и сколько времени на него потребовалось. На основе полученной информации и был составлен данный рейтинг надежности. Как обычно, он начинается с наименее надежных моделей. Хотя, на самом деле, уже само попадание в рейтинг надежности What Car подтверждает, что эта модель SUV совсем не плоха.

На 8-й позиции Volvo XC60 2008-2017 г.в. Рейтинг надежности - 87,5%.Владельцы этой модели SUV рассказали, что в прошлом году 27% их XC60 имели неисправности. Но, наиболее частые проблемы были незначительными: это не относящаяся к двигателю электрика и кузов. Также имелись нарекания на проблемы в широком спектре систем, включая кондиционер, аккумулятор, двигатель и его электрические системы, выхлоп, коробку передач, сцепление и подвеску. Дилеры Volvo устраняли 58% неисправностей бесплатно, а владельцы, которые должны были платить, сталкивались с суммами счетов от менее 50 до 1000 фунтов стерлингов. Но только 8% ремонта обходились в сумму от 750 до 1000 фунтов стерлингов. Более 90% автомобилей все еще можно было эксплуатировать, не смотря на поломку. А 75% - ремонтировались за день или меньше.

На 7-й позиции Honda CR-V с дизельным мотором 2012-2018 г.в. Рейтинг надежности - 88,9%.CR-V с дизельным двигателем не оказалась столь же надежной, как бензиновая. Основным поводом для беспокойства была аккумуляторная батарея, за ней следовал небольшой процент проблем с кузовом, тормозами, двигателем и электрикой, не связанной с двигателем, выхлопной системой и коробкой передач/сцеплением. Хотя 22% ремонтов было выполнено бесплатно, большинство владельцев заплатили от 100 до 500 фунтов стерлингов, а каждый пятый должен был заплатить более 1500 фунтов стерлингов. Большинством автомобилей можно было управлять, не смотря на поломку. Половину отремонтировали за день или меньше, но все вернулись на дорогу менее чем за неделю.

6-я позиция у BMW X3 2010-2018 г.в. Рейтинг надежности - 89,7%. По отзывам владельцев, чуть более одного из пяти (22%) X3 вышли из строя. Наиболее частыми проблемами являются неисправности подвески и двигателя. Были некоторые проблемы с тормозами и двигателем, а также - с электрикой, не относящейся к двигателю. Четверть автомобилей были отремонтированы бесплатно. Большинству владельцев, которым пришлось платить, выложили от 51 до 500 фунтов стерлингов. 6% владельцев получили чеки от 1000 до 1500 фунтов стерлингов. Две трети ремонта были выполнены в тот же день, но 18% автомобилей на ремонт потребовалось более недели.

На 5-й позиции - Audi Q5 дизель 2008-2011 г.в. Рейтинг надежности - 89,8%.Только 11% Q5 вышли из строя. При этом, наибольшее недовольство вызвали тормоза, за которыми следовали топливная система и немоторная электрика. Половина ремонта была сделана бесплатно, но те, которые не были оплачены Audi или ее дилерами, стоили от 501 до 1000 фунтов стерлингов. Только 50% автомобилей все еще можно было эксплуатировать после поломки. 75% были отремонтированы менее чем за неделю.

4-е место у Mazda CX-5 2012-2017 г.в. Рейтинг надежности - 91,5%.Только 12% CX-5 имели неисправность. Проблемы были равномерно распределены между аккумулятором, тормозами, двигателем, электрикой, не относящейся к двигателю, и подвеской. Каждую пятую машину отремонтировали бесплатно. Но 40% владельцев заплатили от 201 до 300 фунтов стерлингов, а остальные 40% - заплатили 1000 фунтов стерлингов или больше. После поломки, все машины оставались пригодными для эксплуатации, а две трети - вернулись на дороги менее чем за неделю.

3-я позиция у Toyota RAV4 2006-2012 г.в. Рейтинг надежности - 95,7%.Хотя самым ранним образцам этой модели RAV4 уже 15 лет, только 10% автомобилей вышли из строя. Причем, единственными проблемными местами были аккумулятор и подвеска. Половину машин с поломками, все еще можно было водить. Большинство проблем было устранено за день или меньше. Каждый пятый ремонт был бесплатным, а владельцы, которые должны были платить, выложили от 101 до 1500 фунтов стерлингов.

1-е место поделили между собой Honda CR-V с бензиновым мотором 2012-2018 г.в. и Toyota RAV4 2013-2019 г.в. Оба этих SUV получили рейтинг надежности 100%.

Honda CR-V с бензиновым мотором 2012-2018 г.в. Рейтинг надежности - 100%.Предыдущее поколение этого SUV Honda - один из самых надежных автомобилей на дорогах. Даже не смотря на то, что самым ранним экземплярам уже почти девять лет. Владельцы сообщили, что ни один из их CR-V не вышел из строя в прошлом году, что дает модели оценку в 100% надежности.

Toyota RAV4 2013-2019 г.в. Рейтинг надежности - 100%.Toyota имеет заслуженную репутацию надежного производителя, и модель, которая лучше всех эту репутацию подтверждает - это RAV4 предыдущего поколения. В том числе и в гибридной версии. Ни один владелец не сообщил о неисправности в этой модели за предыдущие 12 месяцев.

Среди подержанных SUV, покупки которых лучше избегать, What Car называет Land Rover Discovery Sport с 2014 г.в. по настоящее время. И это при том, что издание What Car – вообще-то британское. Но вот такими оказались результаты опроса владельцев авто.