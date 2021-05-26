Из-за столкновения кораблей РФ и Японии погибли трое рыбаков

Трое японских рыбаков погибли в результате столкновения крупного российского рыболовного траулера и небольшой японской шхуны. Инцидент произошел в Охотском море у побережья острова Хоккайдо, ссылаясь на японские СМИ, сообщает Левый берег.

По данным управления береговой охраны Японии, утром 26 мая, примерно в 23 километрах к северо-востоку от порта Момбэцу российское судно "Амур" водоизмещением 662 тонны столкнулось с японским судном "Дайхати Хоккомару" водоизмещением 9,7 тонны. В результате японское судно перевернулось.

Российские моряки подняли из воды пятерых членов экипажа японской шхуны – трое из них были мертвы. Россияне в результате столкновения судов не пострадали.

Один из рыбаков рассказал, что японское судно не двигалось во время аварии.