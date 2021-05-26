В Индии из-за мощного циклона закрыли аэропорт

Мощный циклон разрушил десятки тысяч глиняных домов на востоке Индии, тем самым вынудив закрыть самый загруженный региональный аэропорт в Калькутте. Это уже второе подобное событие за неделю.

Об этом сообщают международные СМИ.

Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи сообщила журналистам, что в штате было повреждено около 20 тыс. глиняных домов и временных убежищ.

Источник: Reuters

Государственный аэропорт Калькутты был экстренно закрыт для полетов до вечера среды. ВМС Индии заявили, что военно-морская база ведет наблюдение за находящимися в этом районе судами и готова к спасательным операциям.

Источник: Reuters

Напомним, что, в связи с волной вирусных инфекций в Индии, подготовка к сезонным штормам была утрудненной.

Источник: Reuters