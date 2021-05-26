Украина может легализировать криптовалюту

Глава департамента киберполиции Александр Гринчак заявил, что в Украине заговорили о возможности легализации криптовалют. На территории страны ситуация с "майнерами" вообще никак не регулируется, сообщает РБК-Украина.

По его словам, начиная от убийств, вымогательств, угонов и заканчивая наркотиками, все эти злодеяния можно связать с криптовалютой. Разве что кроме незаконного использования торговых знаков и нарушения авторских прав.